Un operativo de las autoridades en Bogotá y Migración Colombia avanza con el traslado de varios ciudadanos extranjeros que fueron capturados por su presunta participación en diferentes delitos en distintas ciudades del país. El procedimiento contempla su salida desde la capital en un vuelo que se prepara en la base militar de Catam.

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Según informó La FM, algunos de los extranjeros que serán expulsados ya fueron subidos a un bus que permanece a las afueras de la Policía Metropolitana de Bogotá. Desde ese punto comenzará su desplazamiento hacia las instalaciones militares, donde se organiza el dispositivo para continuar con el procedimiento.

En el lugar también se alista el acompañamiento de seguridad que estará presente durante el traslado de las personas. Las autoridades coordinan las medidas necesarias para movilizar al grupo hasta Catam, donde se encuentra previsto el despegue de la aeronave.

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La operación cuenta con la participación de Migración Colombia y las autoridades de Bogotá, que usaron tanquetas, según informó el periodista Edward Porras, ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol.

Dichos extranjeros, incluidos en el procedimiento, fueron capturados en diferentes ciudades por hechos relacionados con la comisión de distintos delitos.

🚨🚌Algunos de los extranjeros que serán expulsados del país ya fueron subidos a un bus ubicado a las afueras de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde donde serán trasladados a Catam. Se alista el dispositivo de seguridad y acompañamiento. https://t.co/BjzQSmOEu1 — La FM (@lafm) November 6, 2026

¿A dónde llevarán a los extranjeros capturados?

Una vez estén en la base militar, serán embarcados en un avión que partirá con destino a Cúcuta, como parte del operativo de expulsión del territorio nacional.

El procedimiento se desarrolla mientras las entidades encargadas de la seguridad y el control migratorio preparan el dispositivo para garantizar el traslado de los extranjeros hasta el punto de salida.

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