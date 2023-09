Caracol Radio, aliado de Pulzo, conoció la declaración jurada que rindió ante un fiscal anticorrupción, la subteniente de la Policía Nacional Mónica Alejandra Vanegas, analista de comunicaciones criminales y en la que aseguró que a ella le falsificaron la firma en los informes de policía judicial con los que se hicieron seguimientos al exnarco Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’, su esposa y un veterinario.

Según el documento, la uniformada le dijo a la Fiscalía que dos informes de policía judicial fueron alterados para hacerle creer al fiscal y un juez que había necesidad de interceptar los números de los procesados, dijo la funcionaria que la firma que está consignada no es la suya.

“El contenido lo realizamos con el investigador Francisco Morales, él me indicó por teléfono qué ir escribiendo en el informe, con relación a la firma del informe, esa no es mi firma, es decir, yo no la hice”.

En otro aparte de la declaración la analista reafirma al despacho fiscal:

“Informe investigador de campo de fecha 12 de febrero de 2019 dirigido a Alfreth Libarguer correa, sí recuerdo que lo elaboré yo, pero esa firma que está ahí no es mi firma o no fui yo quien la realizó”.

La subteniente Vanegas, le dijo a la Fiscalía que en los informes de policía judicial fueron alterados porque se está sugiriendo la interceptación de un número que no corresponde.

La investigación contra el exnarco arrancó con un correo anónimo y una supuesta fuente.

“Esos números telefónicos no aparecen comunicados ni reportados ni en el anónimo uno, ni el anónimo dos, es decir, no tenemos la mínima idea de dónde aparecieron”, denunció en audiencia el abogado defensor.

El pasado fin se de semana, se informó que la investigación que ahora adelanta un fiscal anticorrupción se debe a que hay indicios de que presuntamente, al ex narco y su familia lo llevaron a juicio porque no habría accedido a una extorsión por parte de funcionarios judiciales.