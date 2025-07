Durante el consejo de ministros del pasado 15 de julio, el presidente Gustavo Petro se refirió al despido de una funcionaria de su gobierno por orden de Alfredo Saade, jefe de despacho de Presidencia.

En su intervención, el mandatario aseguró que en su Gobierno no se tiene en cuenta el color político. Señaló que la funcionaria pertenecía a la oposición, a la que él considera uribista, y destacó la calidad de su trabajo.

“Si hay un uribista que trabaja aquí, hay que premiarlo, porque es un servidor público, antes que nada. Y la seora tenía todos los datos”, indicó el mandatario. Así mismo, regañó a Saade, asegurando que la “barrió”, señalando que a causa de este despido, ahora no cuentan con importante información que la funcionaria proporcionaba.

Se trata de María Fernanda Gaitán Lozano, directora de la Unidad de Cumplimiento del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien se encargaba de suministrar los informes detallados sobre el cumplimiento del plan de gobierno, sector por sector.

El despido, ordenado por Saade, lo confirmó a Bloomberg Línea, Angie Lizeth Rodríguez, directora del Dapre, quien le habría enviado una nota de voz por WhatsApp a la ahora exfuncionaria pidiéndole su renuncia.

Saade dio la orden de despedir a funcionaria

De acuerdo con el portal citado, Rodríguez confirmó que Saade fue quien dio la orden de hacer el cambio en este cargo para ubicar a alguien de su confianza. “Es un cargo de confianza, de libre nombramiento y remoción. Soy libre y autónoma de tomar la decisión”, indicó el medio citado.

En más del disgusto del jefe de Estado, durante el consejo de ministros, dijo que varios de sus ministros desconocen el programa de Gobierno y que la decisión se tomó sin su conocimiento.

“Ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el programa del Gobierno, y siguen existiendo, y yo no puedo retener mi último año con gente que no sepa el programa y no lo aplique”, afirmó Petro.

