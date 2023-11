La polémica por los vehículos oficiales de la Alcaldía de Medellín surgió tras la denuncia del concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos, quien señaló que desde el pasado primero de octubre, cuando el exalcalde Daniel Quintero renunció a su cargo, seguía haciendo uso de por lo menos nueve carros.

El concejal aseguró que dichos vehículos le seguían prestando servicio tanto al exalcalde, como a su esposa y exgestora social, Diana Osorio y hasta al mayor Sergio Andrés Yepes, jefe de seguridad de Quintero, cuyo candidato Juan Carlos Upegui fue denunciado penalmente.

Un mes después, el concejal Alfredo Ramos, a través de su cuenta de X, destacó: “lo logramos: Quintero, Diana Osorio y el mayor Yepes, después de un mes de abusos, tuvieron que devolver los nueve carros y dos motos por tener todos los ojos de la ciudad encima. Si no hay denuncias, allá seguirían orondos usándolos”.

“Los utilizaron durante un mes, una familia que no tenía que usarlos, no dan explicaciones todavía de por qué particulares se siguen beneficiando de los recursos públicos, sin tener la necesidad ello. Si no hacemos la denuncia, no la devuelven nunca, allá estarían montados en esos carros, por fortuna la ciudadanía se indignó y se empezó a cuestionar”.

En su momento, la Alcaldía de Medellín informó que los vehículos del exalcalde Quintero, quien estalló contra Bolívar por crisis en el Pacto Histórico.

ya habían pasado a manos del hoy alcalde encargado Óscar Hurtado. En su momento, el concejal Ramos cuestionó que, en caso de ser así, no tendría sentido la negativa de la Alcaldía a hacer pública la información sobre el uso que se le seguía dando a los automotores.

Finalmente, el corporado insistió en que lo cierto fue que usaron los vehículos, aprovechándose de los recursos públicos, durante el último mes. Dijo que “ojalá vuelva la ética a la Alcaldía de Medellín, desde los recursos del PAE y de Buen Comienzo, entre otros”.

