En la urbanización Segunda Etapa del barrio Doña Eva de Tunja, una menor de 14 meses fue al parecer abandona en un vehículo de color rojo desde horas de la madrugada de el lunes 18 de septiembre; según Martha Buitrago, una de las habitantes de la zona, señaló que la comunidad estuvo en la búsqueda de la dueña del automóvil.

“Salí a sacar el perrito como a las 6 a.m. y estábamos ahí con unos vecinos y pensábamos que había un gatico en el carro que no dejó dormir, nos asomamos y nos dimos cuenta que era una bebé que estaba adentro, timbramos a los vecinos a ver si alguien era la mamá o el papá y nadie salió, como desde las 3 a.m., se había escuchado los llantos, pero como hay bebés alrededor nos confiamos que era de uno de los vecinos y cuando la vimos estaba sentadita que lloraba, estaba agotadita y llamamos a la policía”, afirmó Martha Buitrago.

El coronel Marcos Forero, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja señaló que tuvieron que romper una de las ventanas del vehículo para realizar el rescate la bebé, donde al abrirlo se puedo evidenciar embaces de bebidas embriagantes. Similar al caso en el que una bebé murió porque uno de sus padres la dejó encerrada en el auto.

“No fue posible encontrar a los padres de la bebé, la sacamos y la llevamos a un centro de salud, nos informaron por el dictamen que presentaba signos de deshidratación, luego la mamá de la niña se comunicó con nosotros al notar que no se encontraba el vehículo, el cual fue trasladado a los patios, ella nos informa que estaba haciendo una visita y por el frío no había sacado a la bebé, y después que desafortunadamente le había cogido el sueño y habían dejado a la niña abandonada”, manifestó el comandante.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) designó un equipo de Defensoría de Familia del Centro Zonal Tunja 2, que inició el restablecimiento de derechos y ordenó medida de hogar sustituto mientras avanza el proceso.

“Hacemos un llamado a las familias para que sean entornos protectores de niños, niñas y adolescentes, y a la comunidad para que denuncien a la línea 141 cualquier situación que ponga en riesgo su vida o integridad”, puntualizó el ICBF.