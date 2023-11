Un nuevo turista ahogado en una playa de Cartagena reportaron las autoridades, esta vez en el nuevo balneario que hace pocos días habilitaron, en medio de polémicas, en el sector de Bocagrande obras de protección costera.

La víctima fue identificada como Sebastián Martínez Guerrero de 32 años, quien habría ingresado a una zona restringida en compañía de un amigo. El coordinador del grupo de salvavidas de Cartagena, Deivis Villa Moncaris, explicó que en un primer momento se había rescatado a tres personas que estaban con las hoy víctimas, quienes ingresaron al lugar demarcado como zona restringida.

(Vea también: Niño de 10 años murió ahogado en río al que fue a bañarse; su papá lo encontró sin vida)

“Siendo la 1:15 de la tarde el salvavidas rescata a tres personas en playa 5, sector de Bocagrande, cerca de unas boyas demarcadas por DIMAR donde está la zona restringida y la zona de bañistas. Habían como doce muchachos oriundos de Bogotá, estudiantes de derecho, ellos vieron la escena donde el salvavidas saca a los tres jóvenes y los rescata; el salvavidas se acerca donde están los doce y les dijo que no podían entrar a la zona prohibida por las corrientes y las fuertes olas, que si se van bañar se fueran hacía el centro, al frente de la garita”, contó a W RADIO el coordinador de salvavidas.

(Vea también: Familia de pareja que murió ahogada en aguacero en Medellín pide millonaria indemnización)

Explicó, “el salvavidas va hacia la garita y de inmediato ingresan dos del grupo, el grupo donde se había hecho la advertencia, de esos dos estaba el joven de 32 años Sebastián que es el ahogado que actualmente no ha a aparecido, y otro compañero. Cuando el salvavidas se percata que ellos van para la corriente donde él ya había dicho que no ingresaran , les pita y uno de ellos escucha, la persona se devuelve pero Sebastián siguió hacia la boya que está al fondo del mar”.

“El salvavidas sale corriendo a atender y socorrerlo, pero cuando ingresa a la profundidad se le pierde y no lo puede encontrar. Todavía no lo han encontrado, estamos en el punto y no lo hemos encontrados”, señaló Deivis Villa Moncaris.

(Vea también: Familia de colombiano que se ahogó en Ibiza busca ayuda para repatriar su cuerpo)

Ante las criticas que ha tenido la apertura de un fragmento de playa 5, para bañistas, pese a que no tener las condiciones, el coordinador de salvavidas explicó que el problema no es que si la playa este o no apta, “dónde están demarcadas es accesible para el bañista, pero yo hago el llamo al Distrito que necesitamos más unidades, porque si estamos completos o si esta la cantidad de guardavidas que se necesitan esto no sucede”.

Desde el Concejo de Cartagena generaron una alerta ante la serie de muertes por inmersión que se han registrado en la ciudad, en las últimas semanas en playas de Bocagrande y Crespo, como el deceso de Orlando Fernández Ordoñez, de 65 años y un joven de 16 años, identificado como Ignacio Polo.

(Vea también: Revelan la identidad del hombre que apareció sin vida en una laguna de Ibagué)

Sobre la muerte por inmersión del turista bogotano Sebastián Martínez Guerrero, la Alcaldía expresó que lamenta el deceso, e indicó que de acuerdo con el informe preliminar, el Cuerpo de Guardavidas advirtió a los visitantes sobre las condiciones meteorológicas y la altura de las olas, “pese a los continuos llamados de atención, algunos visitantes continúan haciendo caso omiso a las alertas y recomendaciones de guardavidas y brigadistas de apoyo turístico”.

(Lea también: Constructor se sumergió en una laguna y murió ahogado en Ibagué; hallaron varias sustancias)

A esta hora, el equipo de Guardacostas continúa con la búsqueda del cuerpo de Martínez Guerrero en las playas de Bocagrande.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.