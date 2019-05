La mujer fue acusada de empujar desde la escalera de un bus a Serge Fournier, de 74 años, y de quitarle la vida luego de la caída, señala Unilad. El señor Fournier le había dicho que fuera más amable con las personas, cuando al parecer tuvieron un cruce de palabras en el autobús en que se movilizaban por la ‘ciudad del pecado’, en Estados Unidos.

Al parecer, el anciano le reclamó porque Bishop estaba insultando a otros pasajeros y eso enfureció a la mujer, que esperó a que el bus se detuviera y abriera la puerta para empujar al ciudadano, que murió un mes después de ese incidente y como causa de él.

74-year old Serge Fournier died after he was pushed off a bus. Police arrested a 25-year old woman and charged her with murder. Witnesses say Fournier told the woman “Be nicer to passengers.” @News3LV pic.twitter.com/PYlv02NDdq

— Antonio Castelan (@AntonioNews3LV) 9 de mayo de 2019