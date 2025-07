El gesto de un hombre de 82 años ha conmovido a miles, pues se ha empeñado en encontrar a una persona que se comprometa a cuidar a su gato de por vida y ofrece sus bienes a quien acepte esta responsabilidad.

Se trata de Long, un hombre de la provincia china de Guangdong, quien se volvió un hombre solitario desde hace diez años, cuando falleció su esposa. Desde entonces adoptó a tres gatos que encontró bajo la lluvia, entre ellos, Xianba, quien es el único que ahora permanece a su lado.

(Vea también: Mujer descubrió infidelidad de su esposo y él la arrastró en carro en el que iba con su amante)

Con el objetivo de darle toda la estabilidad posible, el hombre anunció que ofrece todo su patrimonio, que incluye propiedades y ahorros, con el fin de encontrar a un cuidador comprometido a darle un cuidado excelente a su gato, según citó el South China Mornig Post.

Lee También

De acuerdo con el medio citado, las condiciones que tiene el anciano para la persona que se haga cargo del felino aún son desconocidas.

Sin embargo, en comentarios citados por el mismo medio, aseguran que sólo alguien a quien no le gusten los gatos no aceptaría esta oferta. “Si nadie está dispuesto a aceptar la oferta, es porque no le gustan los gatos o porque las condiciones del anciano son demasiado estrictas”, indica el portal.

(Vea también: Insólita foto que usó exdeportista para estafar a sus seguidores; fingió por ocho años tener cáncer)

No obstante, hay quienes resaltan que quien acepte la propuesta podría enfrentarse a demandas de familiares del hombre, quienes podrían reclamar el derecho a heredar las propiedades de Long. Pese a esto, también se dio a conocer que el Código Civil de China dice que las personas pueden dejar su herencia al Estado, a instituciones o a particulares.

Lee También

En más de las reacciones citadas por el medio, aparecen personas que aseguran que se ofrecerían a cuidar a Xianba sin ningún interés económico de por medio. “Me gustaría adoptarlo y no necesito su dinero”, dijo una persona.

Pese a esto, hay quienes han reaccionado con preocupación por la persona que pueda ser seleccionada como cuidador del gato, teniendo en cuenta que puede ser alguien que vaya detrás de la recompensa, sin importarle el bienestar del felino.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.