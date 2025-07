En tiempos inmemoriales, para no perder tiempo, los barberos ejercían su oficio así: ponían a remojar en agua caliente la barba de un primer cliente, y, mientras lo afeitaban, empapaban la del siguiente. Ese procedimiento se elevó a la categoría de reflexión hasta llegar a la forma de refrán con una intención asertiva y persuasiva: “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Hoy sigue siendo de uso frecuente y puede aplicar en situaciones como la de Brasil —el vecino amenazado con aranceles por Donald Trump (el barbero) debido al juicio que se le sigue al expresidente Jair Bolsonaro— y Colombia, que podría correr la misma suerte por el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

La relación entre ambos juicios (el de Bolsonaro por intentar un golpe de Estado el del 8 de enero del 2023 y el de Uribe por presuntamente haber sobornado y manipulado testigos, y cuya sentencia se conocerá finalmente después de 13 años el próximo 28 de julio) la puso de manifiesto el senador republicano Bernie Moreno, después de que Trump calificara el proceso contra Bolsonaro como una “vergüenza internacional”, “una caza de brujas que debe terminar inmediatamente”, y decidió cobrar a Brasil un arancel del 50 % sobre todos sus productos, “debido en parte a los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses […]”.

Moreno compartió esa noticia y comentó: “Colombia necesita detener el uso de su sistema judicial como arma contra el expresidente Álvaro Uribe. Es un camino muy peligroso para quien debería ser uno de los principales aliados de Estados Unidos en Latinoamérica”. Bolsonaro y Uribe son de derecha, por lo que Moreno usa como garante (ese principio que en retórica une la conclusión de un argumento con las razones o datos presentados para sustentarlo) el hecho de que Trump es conocido por solidarizarse con sus aliados ideológicos. Con otras palabras, Moreno es el que dice, aunque no expresamente, que Colombia debería poner a remojar sus barbas por lo que le está pasando a Brasil.

Colombia needs to stop its own weaponization of its justice system against former President Alvaro Uribe. It’s a very dangerous path for what should be one of America’s top allies in Latin America. https://t.co/8L1yRQcaiT

— Bernie Moreno (@berniemoreno) July 10, 2025