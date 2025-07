El empresario logró ante todo pronóstico ocupar una silla en el Senado por el Estado de Ohio y desde allí ha apoyado a su partido (el Republicano) y al presidente Donald Trump.

Su origen latino (nació en Bogotá y cuando él tenía 5 años su familia se fue a Estados Unidos) lo ha llevado a opinar de diferentes temas de la región y en uno de sus más recientes mensajes hizo referencia al caso judicial que afronta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que el próximo 28 de julio conocerá si se irá o no la cárcel, condenado por 3 delitos.

Colombia needs to stop its own weaponization of its justice system against former President Alvaro Uribe. It’s a very dangerous path for what should be one of America’s top allies in Latin America. https://t.co/8L1yRQcaiT

— Bernie Moreno (@berniemoreno) July 10, 2025