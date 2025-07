Este 8 de julio de 2025 marcó el inicio de lo que será el cierre de un engorroso capítulo en la historia de la política de Colombia: el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El peso de tres acusaciones pende sobre el exmandatario: fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

Uribe cuenta con la postura de mantener su inocencia y apela a la legalidad de sus acciones. El veredicto será anunciado el próximo 28 de julio por la jueza Sandra Liliana Heredia en el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

En caso de que el expresidente colombiano sea declarado culpable de los delitos mencionados se enfrentaría a una pena de prisión de hasta 12 años, según lo estipulado en el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000).

Según expertos legales, Uribe podría enfrentar penas de prisión de 6 a 12 años por cada delito, acumulables dentro de los límites legales y ante su falta de antecedentes penales, se estima una condena de 7 a 9 años en detención domiciliaria.

El origen del escándalo se remonta a 2012 cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de tener vínculos con grupos paramilitares. No obstante, la justicia volteó su mirada hacia Uribe al absolver a Cepeda en 2018 y abrir una investigación sobre su posible influencia en testigos para desacreditar al senador. Luego de dos años en detención domiciliaria por sospechas de obstrucción a la justicia, Uribe decidió renunciar a su curul y el caso fue transferido a la Fiscalía General de la Nación.

En este 2025, el bullicio en torno al juicio se mantiene durante dos meses, con la presentación de pruebas y testimonios, en los que Uribe asegura su inocencia y niega haber influido sobre los exparamilitares para manipular sus testimonios. Las supuestas víctimas y la Fiscalía alegan una presión ejercida hacia los testigos para que cambien su versión en favor del expresidente.

Paralelamente, el juicio contra Diego Cadena, exabogado de Uribe, también llega a su agonía con acusaciones de haber presionado a ex paramilitares para retractar sus acusaciones contra el ex mandatario. En este caso, la Fiscalía apunta a que Cadena ofreció dinero y asesoría jurídica a un ex paramilitar en prisión.

(Vea también: Procuraduría pide absolver a Álvaro Uribe por falta de pruebas en caso de manipulación de testigos)

Miguel Ángel del Río, abogado de las supuestas víctimas en ambos juicios, comenta que, sea cual sea el fallo, debe prevalecer la ley y evitar revanchismos, recordando que “nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley, principio fundamental de la democracia”, puntualizó el abogado.

Estos juicios son de alto impacto en la sociedad colombiana, y su veredicto podría tener fuertes repercusiones en la campaña presidencial de 2026. Por un lado, las víctimas y diversos sectores de la sociedad esperan una condena; mientras que la defensa de Uribe sostiene firmemente la inocencia del ex mandatario.

