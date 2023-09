El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Kevin McCarthy, dijo respaldar la apertura de una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden con el objetivo de obtener registros bancarios y otra serie de documentos del presidente y de su hijo, Hunter Biden.

Esta decisión va en línea con un proceso que se ha venido siguiendo previamente en el que se señala al presidente Biden de utilizar su poder político para perjudicar o truncar las investigaciones sobre los negocios de su hijo Hunter Biden y de algunos de sus familiares en el exterior.

McCarthy resaltó que esta investigación formal se basa en previas pesquisas que demuestran que el presidente Joe Biden le mintió “al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo en el extranjero” por lo que habría incurrido en abuso de poder y corrupción.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) September 12, 2023