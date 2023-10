El primer debate electoral de Argentina se centró en tres grandes temáticas: economía, educación y derechos humanos. El bloque de economía fue el más largo y controvertido por la fuerte inflación y devaluación de la moneda que está sufriendo el país.

Los que se perfilan como favoritos son el candidato Javier Milei, quien salió a hacer campaña con motosierra encendida en mano, del partido La libertad avanza, y Sergio Massa, candidato del gobierno que además es el actual ministro de economía.

Las propuestas económicas de Milei se centran en reformar el Estado, “proponemos la reforma del Estado, desregular la economía, hacer privatizaciones y cerrar el Banco Central. Si me dejan, en 15 años Argentina podría alcanzar niveles de vida como Italia y Francia, si me dan 20 años, Alemania, y si me dan 30, Estados Unidos”.

Por su parte Massa señaló que sus propuestas para mejorar la economía del país es el desarrollo centrándose en la explotación de hidrocarburos y la exportación de energía, además aseguró que si Milei es presidente, las pequeñas y medianas empresas se irán a la quiebra.

Otro punto álgido del debate fue cuando Massa le recriminó a Milei por sus pronunciamientos en contra del Papa Francisco, cuando dijo en una entrevista que el Papa estaba trabajando de la mano de dictaduras y socialistas asesinos. Por esto Massa le exigió perdonarse con el que, según él, es el argentino más importante de la historia. Milei respondió diciendo que en varias ocasiones ha pedido perdón por eso y aseguró que si es presidente el Papa será recibido con el respeto y protocolo que merece un jefe de estado y un líder político importante en el mundo. Finalmente le dijo a Massa que se dedicara a bajar la inflación antes de acabar al país donde joven murió a manos de su exnovio que la atacó en un gimnasio.

El segundo debate será el próximo 8 de octubre, dos semanas antes de la primera vuelta electoral que se hará el 22 de ese mes.

