En la mañana de este martes 12 de septiembre, la periodista española Isabel Balado fue víctima de una agresión sexual mientras realizaba un reportaje en directo para un programa de televisión en Madrid.

La periodista, quien se encontraba realizando una nota en un concurrido sector de la capital española, fue agredida por un sujeto que le tocó las nalgas en plena transmisión en vivo. El transeúnte no le importó aparecer el en vivo, como el caso de otro periodista, quien vivió curiosa situación mientras grababa video en vivo.

En las imágenes, que se han difundido en las redes sociales, se puede ver el instante en el que el hombre interrumpe a la reportera con un tocamiento que despertó la indignación a nivel mundial.

AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!"

Balado, quien evidentemente se le nota incómoda por la agresión y por la presencia del sujeto que se para a su lado, continúa con el reportaje, hasta que el conductor del programa, Nacho Abad, la interrumpe para preguntarle: ¿Te ha tocado el cu$%?

La periodista le responde a Abad que efectivamente ha sido agredida en directo, con un gesto de desagrado, mientras el director del programa le dice: “Es que no puedo entenderlo, me pones a ese señor en cámara, por favor, este tío es tonto”.

“Por mucho que quieras preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo?”, increpa Balado al agresor quien le responde que no le ha tocado las nalgas.

La reportera le pide al sujeto que la deje trabajar, mientras el hombre reitera que no ha sido su intensión: “Que dios te respete, que yo te respeto. No te he querido tocar el culo”.

Por último, el agresor le toca la cabeza a la periodista de manera displicente y se aparta de las cámaras, mientras que Balado evidencia un claro disgusto.

“Siento mucho lo que te acaba de pasar. Menudo Imbécil que hemos grabado”, indica el director del programa, quien le dice a la reportera que no tiene que disculparse por nada de lo que ha sucedido.

Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid

Por su parte, la Policía Nacional compartió un video en su cuenta de Twitter en la que aseguran que fue “Detenido” el hombre “por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión”.

Con lo cual se espera que en las últimas horas se tome las declaraciones de ambos y se inicie una investigación, con las imágenes como pruebas, en las que el sujeto podrá ser acusado por acoso sexual.

En 2018, el Tribunal Supremo de España estableció una nueva doctrina en la que contempla un tocamiento de nalgas puede ser considerado abuso sexual, en caso de que se compruebe que existe una voluntad sexual con esta acción.

La persona puede enfrentar una pena entre dos y seis años de prisión por este acto sin consentimiento.