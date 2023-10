Farah Abu Sidou, asistente de vuelo atrapada en Gaza, habla sobre la dramática situación que viven los habitantes en esa zona de Palestina en el marco de la guerra entre Israel y Hamás.

Sidou es ciudadana de Egipto, por donde Petro enviará ayuda a la franja, pero desde hace cuatro meses se encuentra en Gaza, “esta guerra nos tomó por sorpresa, me desperté en medio de un bombardeo con personas gritando mientras me decían que había un conflicto”. Aseguró que no han podido abandonar el territorio, y el panorama es en realidad preocupante pues actualmente no hay ningún lugar seguro para refugiarse.

“La situación es complicada en Gaza porque no hay electricidad, ni agua y el acceso a internet es limitado. Los mercados abren por un corto periodo de tiempo (…) anoche regresé a mi casa, me encontraba en una organización de la Cruz Roja, pero ya no es un lugar seguro”, añadió. Reveló que el esposo de su hermana y 11 familiares de este han sido víctimas mortales de los constantes bombardeos en la Franja de Gaza.

Por último, mencionó que, pese a que han escuchado de la ayuda humanitaria, esta aún no llega al territorio. “Nos quieren matar de hambre y de sed. Caen bombas todo el tiempo, no podemos dormir. No hay piedad. Todo en Gaza está destruido”.

