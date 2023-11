La lluvia de peces es un fenómeno natural que ocurre en varias regiones del mundo y que se ha presentado en los últimos años en países como Estados Unidos y Honduras, según han reportado medios como BBC News y The New York Times tras fotografiar y documentar lo vivido por algunas personas en estos lugares. En ese sentido, aunque suene increíble, este acontecimiento no se trata de peces que caen directamente del cielo.

Una de las primeras explicaciones científicas sobre este fenómeno la realizó el físico francés Andre-Marie Ampère a comienzos del siglo XIX, quien, en su momento, explicó que esta lluvia de animales marinos efectivamente puede ser originada cuando algunos tornados o trombas marinas los aspiran desde cuerpos de agua cercanos, como ríos o lagos y los arrastran a grandes alturas por muchos kilómetros, hasta que son liberados y caen al suelo.

En ese sentido, por medio de un artículo publicado por ‘National Weather Service’, el doctor Joseph Golden, un experto en materia de trombas marinas, ha explicado de una manera más detallada este fenómeno que es descrito, según él, como “un embudo que contiene un vórtice intenso, a veces destructivo, de pequeña extensión horizontal y que se produce sobre una masa de agua”, el cual es capaz de absorber y arrastrar diferentes objetos o animales.

En cuanto a la lluvia de peces, el profesor de física en la Universidad West Texas, Christopher S. Baird, explica que “los peces son absorbidos por el vórtice del tornado o tromba marina y luego arrastrados por las nubes hasta que la velocidad del viento disminuye lo suficiente como para permitirles caer nuevamente al suelo, quizás a kilómetros de donde comenzaron”. Adicional a esto, ha comentado que, según un libro de meteorología titulado ‘It’s Raining Fish and Spiders’ y escrito por Bill Evans, se ha confirmado que pueden llover, no solo peces, sino también gusanos, cangrejos, serpientes, ranas y otros tipos de animales.

En cuanto a la supervivencia de los animales durante su desplazamiento, científicos como Andre-Marie Ampère sugieren que los peces o animales pueden llegar a sobrevivir a estos viajes, sin embargo, es importante mencionar que no todos logran llegar con vida a donde son arrojados debido a que pueden congelarse por las bajas temperaturas o morir en la caída sobre las superficies.

Por medio de un artículo disponible en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, han indicado que, en ocasiones, debido a la popularidad y misterio que rodean este tipo de fenómenos naturales, algunas personas informan falsamente que llovió una clase de animal después de ver gran cantidad de ellos en el suelo, sin tener en cuenta que en ocasiones las tormentas pueden llegar a las madrigueras, arrastrando o desplazando a ciertas especies fuera de su habitad.

Asimismo, a pesar de que la lluvia de peces ha sido documentada y estudiada, aún hay mucho debate entre los científicos sobre los detalles exactos de este fenómeno.

