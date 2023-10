Natali Madmon habló sobre el secuestro de su mamá, Ofelia Roidman, por el grupo extremista palestino Hamás en Israel.

“El 7 de octubre empezó todo, cuando a las 6 de la mañana nos levantábamos a bombas. Mi mamá se refugió, pero después empezamos a escuchar que Hamás empezó a ingresar al Kibutz y a asesinar a las personas. Ahí ella me dijo que estaba bien que cerró todo para que nadie la viera, pero en la noche dejó un último mensaje donde nos decía que estaban allí, eso fue lo último que supimos de ella”, reveló Natali Madmon.

Cabe resaltar que Ofelia debe tomar medicamentos ya que padece de epilepsia. Además, Palestina pidió a la CPI investigar a Israel por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

De igual forma, explicó que la casa de su mamá quedó completamente desocupada, “se robaron todas las pertenencias de mi mamá”.

“Yo quiero que mi mamá vuelva y los secuestrados. Lo que vaya a hacer Israel no me importa, pero hay que cuidar a los civiles. Niños, enfermos, soldados, mujeres, quiero que todos los secuestrados vuelvan (…) el mundo no puede callar”, añadió.

Por último, aseguró que “no hay con quién hacer paz con esas personas”.

