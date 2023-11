Un hombre identificado como Sami Habib Quizena García, de 42 años, disparó varias veces a su pareja, Laura Anaya, una colombiana de 36 años, para luego quitarse la vida. Este trágico hecho ocurrió el pasado lunes en San Giorgio su Legnano, un municipio ubicado en el noroeste de Milán, Italia.

Sparatoria in casa a San Giorgio Su Legnano, nel milanese: donna in ospedale in gravi condizioni. pic.twitter.com/ZS5CTCSl4n

— Local Team (@localteamit) November 13, 2023