Cadena perpetua para colombiano implicado en asesinato del presidente de Haití. / NEW YORK, NY - SEPTEMBER 25: President of the Republic of Haiti H.E. Jovenel Moise speaks onstage during the 2018 Concordia Annual Summit - Day 2 at Grand Hyatt New York on September 25, 2018 in New York City. (Photo by Leigh Vogel/Getty Images for Concordia Summit)