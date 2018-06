Pescaria a Metrô: Veja BumSelfies e conheçam o lado divertido das candidatas 🔝📱 O concurso Miss Bumbum está em sua oitava e última edição com o tema diversidade, mas para ganhar o título, as candidatas vão além das suas diferenças e saem em busca de algo em comum: chamar a atenção de todo mundo. Todas tiveram a missão no BumSelfie de se colocar em situações engraçadas e inusitadas. Foram fotos de peruca, na academia, e até rolou pose de biquíni no meio de uma praça da cidade e cheia de idosos curtindo. A final da segunda etapa do concurso acontecerá no dia 05 de novembro em São Paulo. Veja as fotos da galeria e conheçam o lado divertido das candidatas! 🎈#bumselfie #candidatasdivertidas #missbumbum #happyday

