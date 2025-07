Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como ‘Epa Colombia‘, completa ya más de cuatro meses recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, cumpliendo una condena de cinco años y dos meses por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas del año 2019, hechos que ella misma divulgó en redes sociales.

La situación de la empresaria de queratinas ha despertado gran inquietud entre sus seguidores, quienes constantemente preguntan por su estado y piden su pronta liberación. Una de las mayores preocupaciones se centra en el deseo de ‘Epa’ de reencontrarse con su pequeña hija, Daphne Samara, de quien permanece separada desde que inició su reclusión.

En redes sociales, tanto su familia como su prometida, Karol Samantha, solían compartir actualizaciones del caso, pero en las últimas semanas han optado por el silencio, lo que ha causado incertidumbre entre sus seguidores. A través de una dinámica en redes, uno de ellos preguntó directamente: “¿Qué ha pasado con el caso de Epa? No has vuelto a decir nada”.

Frente a esta inquietud, Karol Samantha explicó que no han compartido más información porque no ha habido avances significativos en el proceso judicial. “No he salido a hablar porque no ha pasado nada nuevo. Todo sigue igual y Dane no está bien”, afirmó. Agregó que prefieren mantenerse en silencio hasta que haya una noticia realmente positiva para compartir.

La pareja de la ‘influencer’ aseguró que prefiere evitar controversias y centrarse en el día en que pueda dar buenas noticias a quienes, según sus palabras, “aman, apoyan y extrañan” a Daneidy. “Espero que el día en que haya algo positivo, yo salga acá súper emocionada a contarles que acá está su reina”, expresó.

Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar. Usuarios de diferentes partes del mundo han enviado palabras de aliento: “Dios las bendiga”, “No se rindan”, “Deberían hacer marchas por su libertad”, son solo algunos de los comentarios que reflejan el respaldo que la ‘influencer’ sigue recibiendo.

Por ahora, la espera continúa y la incertidumbre persiste entre quienes siguen atentos cualquier novedad sobre el futuro legal de ‘Epa Colombia’.

