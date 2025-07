En uno de los momentos más conmovedores de la temporada 2025 de ‘Masterchef Celebrity‘, Claudia Bahamón no pudo contener las lágrimas y compartió, con honestidad y sensibilidad, un mensaje que conmovió tanto a los participantes como a los televidentes.

La presentadora huilense, quien por años ha sido la imagen cálida y sonriente del programa, abrió su corazón para hablar sobre los desafíos personales que ha enfrentado en los últimos meses.

Después del episodio, Bahamón recurrió a sus redes sociales para extender ese momento íntimo con sus seguidores. A través de una publicación en Instagram, la presentadora reveló que, aunque muchas veces se muestra alegre y llena de energía frente a las cámaras, no siempre se siente así por dentro.

“Hay días en los que por dentro estoy rota, cansada o simplemente vulnerable. Pero debo llegar con una sonrisa, con la energía arriba, sosteniendo no solo un equipo de trabajo, sino también el ánimo de quienes esperan lo mejor de mí”, escribió.

Con estas palabras, Claudia hizo una reflexión profunda sobre el peso emocional que a veces conlleva su labor como presentadora. Aunque reconoce que su trabajo puede ser profundamente gratificante, también admite que implica una exigencia emocional constante, sobre todo en momentos en los que su vida personal atraviesa por situaciones difíciles.

En su mensaje, confesó que ha aprendido a hablarse con compasión y a reconocer sus propios límites: “Aun en medio del dolor, me abrazo por dentro y me repito que puedo. Que aunque duela, este trabajo también me cura. Porque cuando estoy en el set, algo en mí se repara”.

Claudia dejó claro que no siempre se siente fuerte, y que eso también está bien. En un mundo que muchas veces exige perfección y fortaleza constante, ella recordó que es válido sentirse frágil, llorar, temblar y reconocer la vulnerabilidad. “A veces fuerte, a veces no tanto. Y está bien”, expresó.

Uno de los fragmentos más poderosos de su mensaje fue una invitación directa al amor propio y a la aceptación: “Todos tenemos momentos de debilidad, y se vale sentirlos. Se vale llorar, respirar hondo, temblar un poco. Y también —sobre todo— se vale decirnos cosas bonitas. Recordarnos que seguimos aquí, que merecemos amor, que no estamos rotos aunque tengamos cicatrices”.

Para cerrar su emotiva publicación, Bahamón compartió un ejercicio que ha sido significativo para ella: el ejercicio del espejo. Según relató, tomarse un momento para mirarse a los ojos, hablarse con ternura y reconocerse con amor es un acto poderoso de sanación y reencuentro. “No tienes que estar en tu mejor versión para merecer tu propio amor”, concluyó.

Este mensaje ha sido ampliamente aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron la valentía de la presentadora al mostrarse tal y como es, sin máscaras ni poses. Claudia Bahamón no solo demostró ser una gran profesional, sino también una mujer sensible y humana, capaz de convertir el dolor en palabras que inspiran.

Su honestidad y cercanía han fortalecido aún más el cariño que el público colombiano le tiene, reafirmando que, a veces, los momentos más vulnerables también son los más poderosos.

