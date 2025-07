En el cuarto capítulo de ‘Desafío Siglo XXI‘ estuvo cargado de emociones, tensiones físicas y sorpresas inesperadas. Aunque la atención se centró inicialmente en la exigente prueba del Box Amarillo y en los constantes roces entre Zambrano y Leo, fue Claudia, integrante del equipo Beta, quien terminó robándose el protagonismo al anunciar su intención de abandonar el ‘reality’.

Claudia, modelo y estudiante de Comunicación Social, compartió en plena competencia una decisión que dejó perplejos tanto a sus compañeros como a los televidentes:

Sus palabras resonaron con fuerza en el equipo Beta, que viene enfrentando difíciles condiciones: no cuentan con alimentos, servicios básicos ni comodidades, lo que ha deteriorado notablemente el rendimiento físico y anímico de sus integrantes. La declaración de Claudia se produjo durante la tercera prueba del ciclo, en la cual el equipo volvió a quedar rezagado frente a Alpha y Gamma, aumentando la frustración interna.

¿Quién es Claudia, del ‘Desafío’ 2025?

Claudia no es una desconocida en el mundo de los concursos ni de los ‘realities’. A sus 27 años, ostenta varios títulos de belleza, como Reina Nacional de la Miel (2020-2021) y Reina de la Policía Nacional, representando al departamento del Tolima. Además, renunció recientemente a su participación en el concurso Miss Universe Tolima, donde representaría a Ibagué, para unirse a ‘Desafío Siglo XXI’.

Este dato fue revelado durante el ‘Post show del Desafío’, que se emite a través de la plataforma ditu de 9:30 p. m. a 10:30 p. m. Allí, los presentadores ‘Guajira’ y Esteban Hernández profundizaron en el caso de Claudia, causando opiniones encontradas.

‘Guajira’ habló de Claudia y su renuncia en el ‘Desafío’

‘Guajira’ fue especialmente dura con sus comentarios: “Me queda claro que es una mujer bien indecisa. No termina un proyecto y ya llega otro que tampoco va a finalizar porque se quiere ir. No sabía a qué iba a la ciudad de las cajas”.

Además, recordó que Claudia también participó en un ‘reality’ internacional en Ecuador, un dato que fue confirmado por la propia concursante en una entrevista con ‘La Red’ en 2021. En ese programa, que combinaba baile con pruebas mentales, Claudia tampoco habría destacado.

“Ese programa y las pruebas mentales no te funcionaron, porque ayunar también es una prueba mental. Y sin preguntar, sé que en Ecuador no ganaste, por lo que has demostrado aquí”, explicó ‘Guajira’.

Esteban Hernández, el otro presentador del programa, mostró una postura más comprensiva y explicó:

“Tenía entendido que era dedicada y analítica. No me atrevería a decir que lo que está haciendo es una estrategia”.

Lo cierto es que la joven tolimense ha tenido un recorrido notable en certámenes y escenarios televisivos, pero también ha mostrado dudas en la continuidad de sus proyectos. En su cuenta personal de Instagram, hay una fotografía que la muestra como aspirante a Miss Universe Tolima, aunque no existen más registros de su paso por ese certamen, lo que alimenta aún más la controversia.

Por ahora, queda la duda: ¿seguirá Claudia en competencia o esta vez sí dirá adiós definitivamente al ‘Desafío‘?

