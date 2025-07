A sus 33 años, Yeison Jiménez se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música popular en Colombia. Con una carrera en ascenso, miles de fanáticos en todo el país y casi cinco millones de seguidores en Instagram, el artista caldense ha logrado posicionarse como una voz influyente dentro y fuera del escenario.

Sin embargo, recientemente decidió compartir una faceta más íntima de su vida, marcada por el cansancio emocional y la frustración de no poder disfrutar plenamente de su hogar y su familia.

En una serie de publicaciones compartidas en sus redes sociales, Jiménez se sinceró con sus seguidores al hablar de las constantes ausencias en su casa a causa de sus múltiples compromisos artísticos.

“Llevo dos, casi tres semanas sin ir a casa ni descansar. Siempre que tengo un día libre para ver a mi familia, algo pasa con el vuelo”, escribió en una de sus historias, evidenciando el desgaste que le produce estar en constante movimiento y lejos de sus seres queridos.

Estas ausencias se acentúan especialmente durante dos épocas clave del año: las festividades de fin de año y la temporada de San Pedro, cuando su agenda de conciertos se llena de presentaciones en diferentes municipios, especialmente en el Tolima Grande. Aunque son fechas de mucha actividad laboral y visibilidad, también representan un alto costo emocional para el artista, que ve limitado su tiempo de calidad con su esposa Sonia Restrepo y sus tres hijos.

Uno de los aspectos que más le pesa es no poder estar presente en el día a día de su hijo menor, Santiago, quien desde su nacimiento ha enfrentado varios problemas de salud. “No es la primera vez que me pasa y ya estoy mamado”, confesó Jiménez, dejando claro que no se trata de una queja gratuita, sino de una necesidad de desahogo y de mostrar que, detrás del éxito, también hay sacrificios.

Lejos de recibir críticas, su honestidad fue aplaudida por sus seguidores, quienes valoraron que el cantante mostrara su lado más humano. Muchos destacaron que, aunque el reconocimiento y la fama son parte de su carrera, también merece tener espacio para vivir y compartir con quienes más ama.

Además del tema familiar, Jiménez aprovechó su espacio en redes para denunciar otra situación que lo tiene profundamente preocupado: los constantes engaños digitales que usan su imagen para estafar a sus seguidores. El cantante ha sido víctima de suplantaciones en redes sociales, donde personas inescrupulosas crean perfiles falsos para ofrecer conciertos privados o rifas inexistentes, afectando no solo su reputación, sino también la confianza de su comunidad.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

En cuanto a su vida familiar, Yeison Jiménez es padre de tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago. Aunque Camila no es su hija biológica, la ha criado como tal desde pequeña, con todo el amor y compromiso de un padre. Posteriormente, junto a su esposa Sonia, nació Thaliana, quien formalizó su paternidad de forma oficial. Sin embargo, uno de sus mayores anhelos era tener un hijo varón, deseo que se cumplió recientemente con la llegada de Santiago.

La historia de Yeison Jiménez es, sin duda, la de un hombre trabajador y apasionado por su arte, pero también la de alguien que lucha por encontrar un equilibrio entre el éxito profesional y la felicidad personal. Su testimonio es un recordatorio de que la fama no elimina las dificultades humanas, y que, incluso los artistas más aclamados, también enfrentan batallas silenciosas.

Por ahora, sus seguidores esperan que pueda encontrar un espacio de descanso y conexión con su familia, sin dejar de lado esa música que lo ha llevado a lo más alto, pero que no debe ser un obstáculo para vivir plenamente.

