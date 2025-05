Mientras que Davivienda impulsa el remate de casas en Colombia, Yeison Jiménez le apuntó a un campo inesperado dentro del mundo inmobiliario con espacios dirigidos para el turismo nacional.

¿Cuáles son los hoteles de Yeison Jiménez en Colombia?

Yeison Jiménez, cerca de una meta musical, sorprendió al exponer el hotel que tiene en Fusagasugá, muy cerca de Bogotá, y otros dos, uno en Mariquita (Tolima) y otro en Fúquene (Cundinamarca), con los que entra de pleno en esa área de negocios.

“Yo tengo varias empresas. Hoy por hoy he minimizado un poco. Me muevo en el tema de la ganadería, en la agricultura, en las gorras. Estoy haciendo tres hoteles, en estos momentos. Y me muevo mucho en el tema inmobiliario y en inversiones extranjeras”, reconoció en entrevista con el diario La República.

Jiménez, que indicó que los mencionados hoteles todavía están en obra y que los está terminando, con el de Fúquene como “próximo proyecto”, puso sobre la mesa la realidad sobre su realidad como empresario, lejos de la música.

“Creo que me ha costado demasiado intercalar estas dos vidas. Ha sido muy lindo y ha sido muy meritorio. Soñaba con eso. Yo soñaba con generar empleo, y hoy tenemos más de 150 personas empleadas. Pero si me lo preguntas, lo único que yo siento es agradecimiento, ¿sabes? Yo me acuesto a dormir y digo, gracias a Dios puedo cumplirle a mis colaboradores”, reconoció.

¿Qué negocios tiene Yeison Jiménez afuera de la música?

Yeison Jiménez ha consolidado un exitoso imperio empresarial que va más allá de la música, diversificando sus inversiones en varios sectores económicos. Su grupo, denominado YJ Company, agrupa diversas compañías que abarcan desde la construcción hasta el agro, con más de 150 empleos en Colombia.

Construcción e inmobiliaria : inició con proyectos pequeños y actualmente lidera desarrollos de gran escala, incluyendo la construcción de 700 viviendas en el Valle del Cauca y la edificación de hoteles en Fúquene y Fusagasugá.

: Agroindustria y apicultura : con una inversión de 40.000 millones de pesos, está desarrollando un proyecto agropecuario con el objetivo de crear una infraestructura modelo para el agro colombiano.

: Criadero de caballos y línea de gorras : a través de su marca La Cumbre, ha establecido un criadero de caballos y una línea de gorras que ha tenido una gran acogida entre sus seguidores, dejando ingresos significativos.

: Óptica y gafas : ha incursionado en el negocio de las ópticas con la cadena Tu Óptika, ofreciendo gafas medicadas con estilo y un servicio personalizado que incluye atención a domicilio.

: Transporte y discotecas: posee compañías dedicadas al transporte y a la operación de discotecas, ampliando su presencia en el sector del entretenimiento y la movilidad.

¿Quién es Yeison Jiménez, cantante colombiano?

Yeison Jiménez es un destacado cantante y compositor colombiano nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares (Caldas). Desde temprana edad mostró su inclinación por la música popular y norteña, participando en festivales y concursos musicales donde obtuvo reconocimientos por su talento.

A los 13 años se trasladó a Bogotá en busca de oportunidades, trabajando en la Central Mayorista de Abastos durante cinco años mientras desarrollaba su carrera musical.

Su primer sencillo, ‘Te deseo lo mejor’, marcó el inicio de su exitosa trayectoria. En 2013, lanzó su álbum debut ‘Con el Corazón – Volumen 1’, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música popular colombiana.

A lo largo de su carrera, Yeison Jiménez ha lanzado más de 70 composiciones y ha realizado presentaciones internacionales en países como Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. Ha colaborado con artistas reconocidos como Silvestre Dangond, Jhonny Rivera, Giovanny Ayala y Jhon Alex Castaño . Entre sus éxitos más destacados se encuentran canciones como ‘Aventurero’, ‘Ni tengo ni necesito’ y ‘Hasta la madre’, esta última en colaboración con Pasabordo.

En 2024, Yeison Jiménez cerró su gira internacional con un rotundo éxito, logrando sold out en todas las fechas en Estados Unidos y Europa. Su tour ’17/32 Invicto Tour’ incluyó presentaciones en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Madrid y Barcelona. Además, otorgó más de 1.000 becas universitarias a sus seguidores más fieles, brindándoles la oportunidad de cumplir el sueño de estudiar una carrera universitaria.

En cuanto a su vida personal, Yeison Jiménez está casado con Sonia Restrepo y tienen una hija llamada Thaliana. Recientemente, celebró la compra de su quinta casa en Estados Unidos, un logro que refleja su éxito y dedicación en su carrera.

