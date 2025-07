En el mundo del espectáculo cualquier cosa puede pasar y es normal que en medio de las relaciones entre famosos no todos tengan compatibilidad. Muchos han dicho que la actuación y el espacio frente a cámaras, al fin y al cabo, es un trabajo más.

Sin embargo, varias personalidades de la farándula nacional han manifestado cierta inconformidad por un programa que solía ser uno de los más famosos hace varios años en Colombia.

Aída Morales, famosa actriz colombiana, estuvo en entrevista en ‘Los40’, lugar donde soltó ciertos detalles que pocos conocían. Por ejemplo, confesó que, para su papel en ‘A corazón abierto’, casi no la dejan hacer ‘casting’ porque los directores consideraban que ella era una actriz de comedia.

Ella, luchando para que le dieran la oportunidad, logró no solo que le abrieran un espacio, sino que sorprendió a los directores, tanto que no hubo chance de que ella no estuviera en la producción.

Aída Morales contó traumática experiencia en ‘Muy buenos días’, de RCN

Sin embargo, otro de los temas que llamó la atención fue su queja directa hacia un programa. Mejor dicho, confesó el momento incómodo que le hicieron pasar en un programa que muchos colombianos veían a diario.

La periodista le preguntó a la actriz por una situación a la que ella le huía: ir de entrevista a un programa:

“Mi primera experiencia en ‘Muy buenos días’ fue traumática, fue vergonzosa. Yo decía: ‘No puede ser que los que vemos el programa desde la sala, no sepamos la clase de personas que están ahí frente a las cámaras’. Yo fui al programa porque estaba grabando la novela ‘Marido a sueldo’. A mí me invitaron al programa, me invitaron a seguir al set y yo me senté y ninguno de los presentadores me saludo, te lo juro. Yo saludé y ni siquiera me respondieron“.

La situación no se quedó ahí, porque, según la actriz, las cosas cambiaban cuando las cámaras se encendían: “Una vez dijeron al aire, me presentaron y se pararon todos a saludarme con una sonrisa y un beso. Me entrevistaron, iban a corte de comerciales y yo no existía en ese set. Yo solo decía: ‘Quiero irme ya’. Es más, yo terminé mi entrevista, dije: ‘Gracias y hasta luego’, y tampoco recibí respuesta”.

Finalmente, la decisión de Aída Morales fue tomar distancia por años y así fue, le pedía a su equipo de producción y de prensa que la enviaran a todos los programas, menos a ese.

Las declaraciones levantaron diferentes opiniones en redes sociales, sobre todo porque no es la primera vez que se escucha este tipo de vivencias en dicho programa. Es más, el mismo Andrés Altafulla, ganador de ‘La casa de los famosos’, aseguró que Jota Mario no era el hombre más empático y también le hizo pasar un mal rato.

