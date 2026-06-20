La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, permanecerá detenida durante el fin de semana en instalaciones de la Dijín mientras concluye la diligencia de indagatoria que adelanta la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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De acuerdo con Blu Radio, la decisión se produjo luego de que la diligencia judicial, iniciada el jueves 18 de junio, no pudiera finalizar este viernes. Por esa razón, la audiencia fue aplazada y se reanudará el próximo lunes 22 de junio. Hasta entonces, la congresista continuará privada de la libertad en una sede policial de Bogotá.

La medida fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana, quien consideró que existía un posible riesgo de no comparecencia al proceso, lo que dejaría a la congresista sin poder ejercer su derecho al voto a favor de su compañero Iván Cepeda.

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Inicialmente, se contempló que la restricción de libertad se cumpliera en otro lugar, pero finalmente se dispuso su permanencia en la Dijín mientras se retoma la diligencia.

Peralta fue mencionada por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien la vinculó con supuestas gestiones relacionadas con un contrato de maquinaria amarilla destinado a La Guajira, departamento del que la senadora es oriunda.

De acuerdo con la versión entregada por López ante las autoridades, la copngresista habría tenido interés en ese proceso contractual, una afirmación que ahora forma parte de las líneas de investigación.

Defensa de Martha Peralta presentó recurso de hábeas corpus

Frente a la decisión, la defensa de Martha Peralta presentó una solicitud de hábeas corpus al considerar que la medida no estaba suficientemente sustentada.

No obstante, la magistrada defendió la legalidad de su determinación y pidió rechazar el recurso por improcedente. Sin emgargo, según la citada emisora, ahora será un juez de familia de Bogotá quien defina si concede o no la solicitud.

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