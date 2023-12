La reducción en la jornada laboral se anunció a finales de 2022 y se comenzó a aplicar desde el mes de julio, pasando de tener una jornada de 48 horas a 47. Este proyecto hace parte de la Ley 2101 de 2021, más específicamente del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual fue modificado para disminuir de manera gradual de 48 a 42 horas semanales.

Según la consultora PWC, los puntos más importantes que deben tener en cuenta todos los trabajadores de la Ley ya mencionada son los siguientes:

Los derechos de los trabajadores no se verán afectados con la disminución de la jornada máxima legal, especialmente no se reducirá la remuneración salarial.

Esta jornada laboral se puede distribuir en 5 o 6 días a la semana, con ciertas excepciones como lo son las siguientes:

Las partes podrán pactar, de forma temporal o indefinida, turnos de trabajo sucesivos que no excedan 6 horas al día y 36 a la semana . Sin que esto de lugar al pago de recargo nocturno o trabajo suplementario.

. Sin que esto de lugar al pago de recargo nocturno o trabajo suplementario. Siempre que la suma de ellas no supere 42 horas, las partes podrán pactar una jornada diarias flexibles de mínimo 4 y máximo 9 horas diarias , en las cuales no habrá lugar al pago de trabajo suplementario.

, en las cuales no habrá lugar al pago de trabajo suplementario. Aún con el consentimiento del trabajador, el empleador no podrá programar dos turnos en el mismo día. Esta regla tiene como excepción para aquellos trabajadores de dirección, confianza y manejo.

¿Cambiará la jornada laboral en 2024?

Así como se estipuló en la modificación del artículo 161 de esta ley, la modificación de las horas a la semana en las que un trabajador debe realizar sus labores será gradual y tomará algunos años lograr pasar de las antiguas 48 horas a las 42 que se tienen planeadas y por las que se eliminará el día de la familia.

Para el caso específico del 2024, la jornada laboral pasará de tener 47 horas a 46 semanales, este cambio se hará el 15 de julio del nuevo año.

Recuerde que la última modificación se hará en el 2026 y según lo contó PWC el cronograma será de la siguiente manera:

Desde el 15 de julio de 2025 será de 44 horas semanales.

A partir del 15 de julio de 2026 se regulará definitivamente la jornada laboral en 42 horas semanales.

A partir del 16 de julio de 2023, entró en vigencia la Ley 2101 de 2021 en Colombia, que reduce gradualmente la jornada laboral máxima semanal sin afectar salarios ni derechos de los trabajadores. La ley modifica el Código Sustantivo del Trabajo, estableciendo la jornada máxima en 42 horas semanales. La reducción se implementa de manera progresiva: desde julio de 2023, una hora menos, julio de 2024, 46 horas; julio de 2025, 44 horas, y finalmente, desde julio de 2026, 42 horas semanales.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que dio pistas sobre aumento del salario mínimo 2024, destaca que la reducción no implica disminución salarial y no perjudica a empleadores que opten por anticiparse. La ley no afecta a servidores públicos, salvo los de empresas estatales bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Excepciones incluyen trabajadores con jornadas especiales, como menores de edad con permisos del Ministerio de Trabajo.

