La Contraloría General de la República se pronunció por la falta de comisionados expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Según el organismo de control fiscal, la Comisión está en riesgo inminente de apagón institucional y señalan que esto podría derivar en afectación a las finanzas públicas y los bolsillos de los usuarios.

Sumado a lo anterior, la declaratoria oficial del Fenómeno del Niño en el país hace necesaria la intervención de la CREG en la regulación de las tarifas. Sin embargo, como hemos reportado en Caracol Radio hasta no tener quórum en la comisión no se pueden tomar este tipo de decisiones. Ayer justamente desde Acolgen pidieron al gobierno designar a los comisionados para no generar afectaciones en las facturas.

En materia administrativa, el principal riesgo que señala la Contraloría es el vencimiento de la resolución sobre “tarifas justas”, este documento establecía un aplazamiento del cobro real de las tarifas de energía y reducir los riesgos de apagón financiero en el sector eléctrico. Sin embargo, en este momento no hay posibilidad de estudiar nuevas alternativas para evitar un impacto en las facturas de los estratos más vulnerables del país.

A propósito, “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15 %, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”, según establece la Contraloría.

Por ejemplo, un hogar que paga 300 mil pesos por su factura de energía, podría asumir un costo adicional de 45 mil pesos en un solo mes por la situación institucional que atraviesa la CREG.

Finalmente, en la comunicación de la Contraloría también se dio respuesta a un trino del presidente Petro, quién aseguró que los dineros para el subsidio de las tarifas energéticas entregados a Electricaribe no llegaron a los beneficiarios.

“La Empresa de Energía Eléctrica del Caribe – ELECTRICARIBE S.A, constituyó Garantía Bancaria por la suma de $187.227 millones con la entidad Bancaria BBVA a favor de la Contraloría General de la Republica dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal en salvaguarda del interés público”, respondió el ente de control fiscal.

