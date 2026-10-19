Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, publicó para comentarios varios proyectos de reglamentación que buscan modificar disposiciones laborales expedidas durante el Gobierno Petro en 2026.

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Las propuestas contemplan cambios relacionados con los derechos de las trabajadoras domésticas, las condiciones de contratación, los procedimientos disciplinarios y las facultades de inspección laboral en los hogares.

Los borradores estarán disponibles para recibir observaciones hasta el próximo 9 de noviembre. Una vez finalice este periodo, la cartera laboral evaluará los comentarios recibidos y definirá el contenido definitivo de las disposiciones antes de proceder con su expedición.

Uno de los documentos se centra en las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. La propuesta establece que los contratos deberán formalizarse por escrito y registrarse en la planilla de aportes a la seguridad social.

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No obstante, la ausencia de este registro no implicaría la pérdida de los derechos laborales de la trabajadora, por lo que el incumplimiento de esta obligación no podría utilizarse para desconocer las garantías que le corresponden.

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El borrador también contempla el reconocimiento del derecho a la prima de servicios y establece garantías para los procedimientos disciplinarios. En ese sentido, antes de imponer una sanción, el empleador tendría que escuchar a la trabajadora, con el propósito de garantizar que pueda presentar su versión de los hechos dentro del procedimiento correspondiente.

Otra de las disposiciones busca evitar el uso indebido de la cotización a la seguridad social por días. Según el proyecto, esta modalidad no podría emplearse para encubrir una relación laboral que, en la práctica, corresponda a un empleo de tiempo completo. La medida apunta a impedir que este mecanismo se utilice para desconocer las condiciones reales de contratación y las obligaciones que debe asumir el empleador.

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El documento también aborda las facultades de inspección laboral dentro de las viviendas particulares. La propuesta señala que los inspectores del trabajo solo podrían ingresar a estos inmuebles con el consentimiento correspondiente o cuando exista una autorización legal expresa.

En caso de identificar un riesgo grave para la vida o la integridad de la trabajadora y no contar con autorización para ingresar a la vivienda, los inspectores tendrían que informar inmediatamente a la Policía, la Fiscalía u otra autoridad competente, según corresponda.

Mientras se determina la actuación procedente, las autoridades laborales podrían continuar las labores de verificación desde el exterior del inmueble. Entre las alternativas previstas se encuentran la solicitud de documentos y la realización de entrevistas que permitan recopilar información relevante para establecer las condiciones en las que se desarrolla la relación laboral.

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