El proyecto de Habeas Data ya fue aprobado en segundo debate en el Senado y pretende beneficiar a aquellos deudores que se pongan al día con la mora pendiente en los primeros 6 meses de entrada en vigencia de la ley. A estas personas se les hará una especie de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo.

Sumado a esto, se fijarán otros plazos para quienes tengan deudas y estén reportados en centrales de riesgo como Datacrédito.

“Cambia el término de permanencia de los reportes negativos en el historial crediticio de Datacrédito, Sifin y otras bases de datos. Ya no serán máximo cuatro años sino dos, ya no será el doble de la mora si no el mismo tiempo”, explicó el senador Luis Fernando Velasco, uno de los promotores del proyecto, citado por Caracol Radio.

También se establecerá una eliminación inmediata del reporte negativo cuando se presenten casos de suplantación. Según Blu Radio, la iniciativa también incluye que si el reporte es menor al 20 % del salario mínimo, es decir de menos de 156.000 pesos, se eliminará tan pronto se pague la deuda.

“Reducimos de 4 a 2 años el máximo permitido del reporte. Quienes son víctimas de suplantación, con la sola denuncia saldrán del reporte”, explicó a Blu Radio el senador David Barguil, que exaltó los beneficios que traerá la ley de Habeas Data para quienes tienen deudas de pequeños montos.

El proyecto tendrá que pasar otros dos debates en la Cámara de Representantes.