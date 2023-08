Mercedes hizo oficial quiénes serán sus pilotos para las próximas dos temporadas. Los británicos Lewis Hamilton y George Russell aseguran un asiento en la máxima categoría del automovilismo, de la mano del equipo que actualmente ocupa el segundo lugar en el Campeonato de Constructores. Ambos renovaron contrato con la escudería alemana y correrán juntos hasta 2025.

(Lea también:“Está cerca”: Montoya, optimista por la F1 en Barranquilla y crítico con los colombianos)

Hamilton, quien tendría encuentros secretos en lujosa mansión con Shakira, que ha conquistado seis de los siete campeonatos del mundo que tiene con Mercedes y 82 triunfos y 78 ‘poles position’ en los once años que lleva en la escudería, terminaba contrato al término de esta temporada y, tras la renovación, se asegura continuar en el Gran Circo hasta por lo menos su 40 cumpleaños e intentará superar el récord de siete mundiales que posee Michael Schumacher.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. 💪 pic.twitter.com/MSdlhUrOX7

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2023