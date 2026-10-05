Mucho antes de convertirse en el creador de ‘Suso el Paspi‘, Dany Hoyos fue un adolescente que jugaba fútbol en las calles de Medellín, escuchaba salsa y crecía en medio de una violencia que terminó llevándose a algunos de sus amigos. Esos recuerdos son el corazón de ‘Primavera’, su nueva novela.

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La obra reconstruye la vida de un grupo de amigos que crece entre partidos de barrio, apodos, primeros amores, fiestas y salsa, mientras la violencia transforma el lugar en el que viven.

Aunque parte de experiencias y personas reales, ‘Primavera’ es una autoficción en la que Hoyos convierte sus recuerdos de adolescencia en literatura.

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Una adolescencia feliz en medio de la violencia

Una de las contradicciones más poderosas del libro está en la forma en que Dany recuerda aquellos años. La violencia era parte de la cotidianidad, pero no consiguió borrar la felicidad de la adolescencia. “A pesar de lo difícil que fue la violencia y la escasez, yo fui feliz”, ha explicado el escritor.

Durante su conversación en ‘Leer es bacano’, Hoyos recordó hasta qué punto los asesinatos llegaron a normalizarse en los barrios de aquella Medellín y cómo los jóvenes tenían que aprender a procesar por su cuenta lo que ocurría a su alrededor. La novela lo resume en una frase contundente: “Casi todos los que vivimos en Primavera presenciamos un asesinato en vivo y en directo”.

Pero ‘Primavera’ no pretende ser una historia sobre la violencia. También están los partidos de fútbol, el pico botella, los apodos, las fiestas y esos primeros amores en los que apenas se empieza a descubrir qué significa sentirse querido.

Salsa, fútbol y nostalgia

La salsa atraviesa toda la novela. Las canciones acompañan los capítulos y el libro incluye un código QR que lleva a una playlist pensada para escuchar mientras se recorre la historia. “La salsa, al igual que el tango, se convierte en un género de nostalgia”, escribe Hoyos.

El fútbol también funciona como un puente hacia el pasado: conecta al protagonista con sus amigos y la vida del barrio. Para Dany, esos partidos eran mucho más que deporte; eran lugares de encuentro y construcción de amistades.

Ambos elementos ayudan a explicar el tono de ‘Primavera’: una novela sobre recordar una época que tuvo momentos muy duros, pero que también estuvo llena de felicidad.

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“El que lee nunca está solo”

Durante su visita a ‘Leer es bacano’, Dany Hoyos también habló de la relación que ha construido con los libros y explicó por qué la lectura ocupa hoy un lugar tan importante en su vida.

“No hay que leer todos los libros del mundo”, dijo durante la conversación. Para Hoyos, lo importante es encontrar ese libro ideal que pueda convertirse en compañía y, al mismo tiempo, permita ejercitar la mente. Y resumió esa relación con la lectura en una frase: “El que lee nunca está solo”.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.