Cuando uno empieza a mirar zapatillas para correr, rápidamente se encuentra con nombres de tecnologías, tipos de amortiguación y diferentes modelos que hacen difícil decidir cuál conviene más. Por eso, si está buscando unas ASICS para running, reuní dos opciones que encontré por debajo de los $ 300.000 y que tienen características diferentes.

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Hay una alternativa desde $ 228.407, otra con un llamativo 36 % de descuento y una tercera que incorpora tecnologías de amortiguación y una plantilla pensada para manejar mejor la humedad.

ASICS Gel-Contend 10: la opción más económica

Si el precio es uno de los primeros filtros, las ASICS Gel-Contend 10 son las que arrancan más abajo en este top: aparecen en $ 228.407, con 13 % de descuento.

Me parece una opción interesante para quien está buscando unas zapatillas de running sin acercarse todavía a los $ 300.000. Su parte superior está fabricada en malla ligera y transpirable, mientras que incorpora tecnología GEL en la parte trasera para amortiguación y absorción de impactos.

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También cuentan con AMPLIFOAM PLUS en la entresuela, una tecnología que busca ofrecer una pisada más suave y cómoda, y una plantilla OrthoLite orientada a proporcionar amortiguación y ayudar con la gestión de la humedad.

Precio: $ 228.407.

ASICS Gel-Cumulus 27: la del mayor descuento

Si lo que más me llamaría la atención fuera aprovechar una rebaja importante, las ASICS Gel-Cumulus 27 tienen un argumento difícil de ignorar: aparecen con 36 % de descuento y quedan en $ 293.713.

Este modelo incorpora FF BLAST PLUS, tecnología de amortiguación que busca combinar absorción de impactos y una respuesta reactiva. También cuenta con PureGEL, pensado para ofrecer aterrizajes más suaves.

A eso se suma una parte superior de malla técnica para favorecer la transpirabilidad y una suela Fluidride, diseñada para ayudar a conseguir zancadas más suaves.

Otro detalle son sus elementos reflectantes, pensados para mejorar la visibilidad, y una plantilla fabricada mediante un proceso de teñido en solución que, según la información del producto, reduce el uso de agua y las emisiones de carbono frente al proceso de teñido convencional.

Precio: $ 293.713.

¿Cuál escogería?

Si estuviera buscando principalmente precio, empezaría mirando las Gel-Contend 10, que son las más económicas del grupo.

Si la prioridad fuera aprovechar el mayor descuento, las Gel-Cumulus 27 son las protagonistas, con una rebaja del 36 % y tecnologías como FF BLAST PLUS y PureGEL.

En otras palabras, las dos pueden entrar en la búsqueda de unas zapatillas ASICS para correr, pero sus características y precios permiten compararlas antes de tomar la decisión.

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