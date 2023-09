Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, inició el reconocimiento de 296 casos de falsos positivos ocurridos en Yopal, Casanare, por parte de 21 militares, aliados con un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles.

Es la cuarta vez que se hacen estas audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidades en Colombia. Primero fue en Ocaña, Norte de Santander; luego en Valledupar y posteriormente en Dabeiba, Antioquia. Nuevamente las víctimas exigen respeto y aseguran que los militares están entregando verdades a medias para encubrir a sus superiores.

Así se expresaron las víctimas:

“Aquí no hablamos de manzanas podridas, hablamos de que aquí se conformó una empresa criminal para matar personas inocentes”.

Las víctimas le han exigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), justicia para sus casos y buscan limpiar el nombre de sus seres queridos, que fueron asesinados y con el rotulo de ser guerrilleros, informantes o extorsionistas.

“Aquí las víctimas no somos asesinos como ustedes. Somos campesinos, pero no ignorantes. […] “Yo vengo a limpiar el nombre de mi padre porque él no era ningún informante, ningún sapo”.