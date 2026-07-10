El presidente de la República, Gustavo Petro, se comunicó telefónicamente este jueves 9 de julio con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para asegurarle que entregará el poder de forma pacífica en agosto. La llamada se dio en un contexto de fuertes tensiones internas por el accidentado proceso de transición y empalme que se adelanta con el mandatario electo, Abelardo De la Espriella.

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De acuerdo con la información entregada por la Presidencia de Brasil, Petro confirmó durante la conversación matutina que dejará el cargo el 6 de agosto, tal como está previsto legalmente. El líder colombiano reafirmó su absoluto compromiso con las reglas de la democracia del país, buscando dar un parte de tranquilidad internacional frente al cambio de administración que se avecina.

Más allá de la entrega de mando, el diálogo de unos 20 minutos sirvió para revisar la agenda de trabajo entre ambas naciones y la coyuntura política de la región. Durante el intercambio, Lula elogió la gestión del mandatario saliente de los colombianos, destacando su determinación en la preservación de la Amazonia y el combate frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional.

El reporte oficial del Palacio del Planalto recordó la estrecha cooperación que mantuvieron ambos gobernantes, periodo en el cual Colombia se convirtió en uno de los países más visitados por Lula con cinco viajes en total. Por su parte, Petro realizó una visita de Estado a Brasilia en 2025 y asistió a eventos clave como la inauguración del Centro de Cooperación Policial en Manaos. En sus redes sociales, el líder brasileño sentenció que las dos naciones tienen todo para ganar si se mantienen unidas.

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Finalmente, el Gobierno de Colombia emitió su propio comunicado ratificando que en la charla telefónica también se trataron temas de vanguardia como los desafíos en ciberseguridad y el desarrollo de la inteligencia artificial. La llamada concluyó con un mensaje de profundo respeto por parte de Lula, quien catalogó a Petro como un gran compañero y un amigo sincero de la población brasileña.

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