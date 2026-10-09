La disputa por quién puede hablar en nombre de Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, quedó expuesta luego de que su hija Linda Torres cuestionara públicamente a personas cercanas a su padre.

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(Vea también: “Presidente, a mi papá lo asesinaron”: hija de Jhon ‘Calzones’ clama justicia e investigar a poderosos)

En un video difundido en redes sociales, la mujer habló de desacuerdos familiares, decisiones tomadas durante el funeral y presuntas irregularidades relacionadas con bienes vinculados a uno de los proyectos más conocidos del exalcalde de Yopal (Casanare).

El pronunciamiento dejó ver que las diferencias no se limitan a la representación pública del exmandatario. Linda también puso en duda la manera en que se han manejado asuntos relacionados con su memoria y rechazó que, según su versión, otras personas utilicen su nombre para impulsar intereses particulares.

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“Liliana Torres no representa el legado de mi padre”, afirmó. Luego cuestionó las reuniones que, aseguró, estarían organizándose alrededor de la figura de Jhon ‘Calzones’: “Ya hay personas aprovechándose, haciendo reuniones y todo es con fines comerciales y políticos. Nosotros rechazamos estos actos”.

Los desacuerdos familiares luego de la muerte de Jhon ‘Calzones’

Uno de los reclamos más personales de Linda se relacionó con la despedida de su padre. Según contó, ella y sus familiares no habrían tenido la participación que esperaban en algunas decisiones sobre el funeral y señaló a Yasmín Cruz, última pareja del exalcalde.

“Tendrán que darle cuentas a Dios de cómo nos negaron el derecho de escoger el ataúd de mi padre y la última ropa que él iba a usar”, manifestó.

La hija del exalcalde también señaló a personas cercanas por presuntas irregularidades con bienes relacionados con la Ciudadela La Bendición. En particular, aseguró que se habría presentado el saqueo de una bodega vinculada con ese proyecto de vivienda. Hasta ahora, estas afirmaciones corresponden a su versión pública y no deben interpretarse como hechos establecidos por una autoridad judicial.

La controversia también involucra el significado que tiene para la familia la obra por la que Jhon Calzones ganó reconocimiento en Yopal. Linda defendió el proyecto habitacional como parte central de la memoria de su padre y sostuvo: “El legado de mi padre son las más de 30.000 familias que hoy viven sin pagar arriendo en la Ciudadela La Bendición”.

En el mismo video, Linda aseguró que el propósito de ella y sus hermanos es que se esclarezca el homicidio, y pidió a quienes participan en proyectos de vivienda relacionados con su padre que estén atentos a sus derechos.

“A mí, a mi familia, nada de las cosas materiales nos importa. Nuestro único deseo es que se haga justicia”, dijo.

También les pidió a los socios de esas iniciativas que soliciten información sobre su manejo: “No se dejen engañar. Estén pendientes. Únanse. Organícense. Pidan una rendición de cuentas”.

Sus declaraciones sitúan la pelea familiar en dos terrenos: por un lado, las decisiones y los bienes que quedaron tras la muerte del exalcalde; por otro, la representación de su legado y el uso de su nombre. Las acusaciones que hizo en el video, sin embargo, requieren verificación independiente.

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