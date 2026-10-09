La alimentación inspirada en los países del norte de Europa volvió a llamar la atención por sus posibles beneficios para la salud a largo plazo. Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition encontró una asociación entre seguir una versión saludable de la dieta nórdica y un menor riesgo de mortalidad. La investigación analizó datos de más de 64.000 adultos de mediana edad y mayores en Suecia durante 24 años.

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Esos resultados mostraron que quienes seguían este patrón alimentario con mayor adherencia presentaban un riesgo de mortalidad por cualquier causa un 4 % menor frente al grupo de referencia.

¿En qué consiste la dieta nórdica?

Este modelo reúne alimentos tradicionales de países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Su base incluye productos vegetales, cereales integrales, pescado y frutas, con especial presencia de ingredientes propios de esa región europea.

Entre los alimentos habituales están la avena, el centeno, las manzanas, las peras y distintas verduras de raíz. También se incluyen pescados grasos y el aceite de colza como fuente de grasa, en lugar del aceite de oliva que suele asociarse con la dieta mediterránea.

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Más que centrarse en un solo alimento, la propuesta busca mantener un patrón variado, con presencia importante de productos vegetales y alimentos poco procesados. Su composición también responde a la disponibilidad de ingredientes locales en los países nórdicos.

Qué encontró la investigación sobre la esperanza de vida

El estudio examinó la relación entre la alimentación y la mortalidad durante un seguimiento de 24 años. La diferencia del 4 % corresponde al riesgo estimado en el análisis para quienes tenían una mayor adherencia a la dieta nórdica saludable, frente al grupo de comparación.

Los autores también analizaron subgrupos de participantes y encontraron resultados que merecen más investigación. No obstante, los datos no permiten asegurar que todas las personas obtengan el mismo beneficio ni que adoptar esta dieta garantice una vida más larga.

Para interpretar los resultados es importante tener en cuenta que la mortalidad puede estar relacionada con diversos factores, como la actividad física, otros hábitos cotidianos y las condiciones de salud. Por eso, los hallazgos deben entenderse como evidencia de una asociación y no como una promesa de longevidad.

¿La dieta nórdica también ayuda a bajar de peso?

La investigación destacada en el artículo de Blu Radio se concentró en la relación entre este patrón alimentario y la mortalidad; por sí sola, no demuestra que la dieta nórdica produzca pérdida de peso.

Su composición, basada en alimentos vegetales, cereales integrales y pescado, puede formar parte de una alimentación equilibrada. Sin embargo, los cambios en el peso dependen de múltiples circunstancias y no se pueden garantizar por seguir un modelo alimentario específico.

La dieta nórdica tampoco es una fórmula exclusiva para vivir más años. Sus posibles beneficios deben evaluarse dentro del conjunto de hábitos de cada persona, y cualquier cambio importante en la alimentación conviene adaptarlo a las necesidades individuales con orientación profesional.

En síntesis, el estudio aporta datos sobre una posible relación entre la dieta nórdica saludable y un menor riesgo de mortalidad, pero no demuestra que este patrón alimentario alargue la vida de manera directa ni que asegure adelgazar.

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