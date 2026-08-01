Continúan las investigaciones por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo. De acuerdo con el expediente que la Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez de control de garantías, la víctima habría sido sometida a una cesárea improvisada antes de ser asesinada.

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(Vea también: Destapan cómo fue el macabro plan contra María Camila Potosí y este habría sido rol de capturados)

Según información recogida por Blu Radio, María Camila habría sido secuestrada y posteriormente sometida a torturas antes de que le extrajeran a su bebé. Los resultados preliminares de la necropsia y demás elementos recopilados durante la investigación sustentan esa línea del caso, que hace parte del proceso contra las cinco personas capturadas por su presunta participación en el crimen.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavides, confirmó previamente que la joven presentaba más de 20 heridas causadas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cuello, el pecho y la cabeza.

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Para las autoridades, esas lesiones evidencian la violencia con la que habría sido atacada para cumplir el objetivo del plan criminal: extraer con vida a la bebé para hacerla pasar como hija de la principal sospechosa.

Además, durante los allanamientos, las autoridades también incautaron un trapero que, presuntamente, habría sido utilizado para limpiar la escena del crimen. Estas evidencias hacen parte del material probatorio que analiza la Fiscalía mientras avanza la judicialización de los cinco procesados. Asimismo, ubicaron el vehículo en el que habría sido transportado el cuerpo de María Camila, donde los análisis forenses encontraron rastros de sangre cuyo ADN corresponde a la víctima.

Las pesquisas señalan que Juliet Cecilia Angulo Escobar habría ideado el plan luego de fingir un embarazo durante varios meses. De acuerdo con la investigación, la mujer se ganó la confianza de María Camila y logró convencerla de subir a una motocicleta, donde fue vista por última vez antes de desaparecer.

¿Qué pasó con la bebé que esperaba María Camila Potosí?

La bebé que esperaba María Camila Potosí no sobrevivió. Durante las diligencias del caso, uno de los cinco capturados entregó información que condujo a los investigadores hasta un lote boscoso ubicado detrás del conjunto residencial donde, según la Fiscalía General de la Nación, ocurrió el crimen. En ese lugar fueron hallados restos óseos, que de inmediato fueron enviados a Medicina Legal para establecer su origen.

Luego de los análisis forenses, el instituto confirmó que los restos correspondían a la recién nacida. Ese dictamen respaldó la hipótesis de los investigadores sobre lo ocurrido con la menor y pasó a integrar el material probatorio con el que la Fiscalía busca sustentar el proceso judicial contra los cinco procesados.