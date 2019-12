Eduardo Behrentz, prometido de Juvinao, reconocida por la campaña ‘Trabajen, vagos’, está siendo investigado por la Contraloría por presuntos actos de corrupción, en el marco del manejo irregular de recursos públicos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura (FFIE), en el que están comprometidos $559.853 millones.

Por ello, la activista, en su cuenta de Twitter salió en defensa de su novio y de las críticas que recibió, donde no la bajaron de “hipócrita”.

En 2015 la ministra de educación Gina Parody armó una comisión de expertos en educación y otros temas para conformar una junta para el fondo de educación, creado por ella, para construir mega colegios en el país para la jornada única. Invitó a EB, a Carolina Soto, entre otros. — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) December 18, 2019

Según Juvinao, Behrentz no tiene responsabilidad fiscal en ese proceso porque “nunca ha sido funcionario público ni ha ostentado un cargo del Estado. Es un académico que ha hecho su carrera en Uniandes y actualmente es vicerrector de la misma institución”,

Luego, mediante varios trinos, añadió que su pareja fue integrante de una comisión de expertos en educación que armó Gina Parody en 2014, en ese entonces ministra de Educiación, para la construcción de megacolegios de jornada única. Entre los otros integrantes, dijo, también estaba Carolina Soto.

También explicó que actual ministra de Educación, María Angulo, señaló en septiembre de este año que en este caso no se hubo “defraudación de los recursos destinados para estas megaobras, porque se viene aplicando un sistema de contratación sin anticipos”.

En suma y por favor ver leer hilo completo: 1. ministra @VictoriaBxE ha dicho que los dineros públicos se protegieron gracias al diseño del proyecto. 2. Ministerio ha ido reasignando las obras. 3. Se investigan los retrasos del contratista. 4. Es normal que se incluya a la Junta. https://t.co/ea52BchY5K — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) December 18, 2019

Por último, no le dio importancia al ‘hashtag’ #RespondaJuvinao que se hizo tendencia en Twitter y expresó que no tienen nada que esconder y que si no había dado una opinión antes es porque está de viaje y con poca señal en su celular.

“A mí no me van a ver hablando de complots ni esas bobadas, qué pereza. En la vida pública uno pone la cara y explica. Mis investigaciones y mi trabajo hablan por mí y el otro año venimos con mucho más. Asumo las externalidades y ya”, finalizó Juvinao.

Estos son los demás trinos de la defensa de Catherine Juvinao:

A mi no me van a ver hablando de complots ni esas bobadas, qué pereza. En la vida pública uno pone la cara y explica. Mis investigaciones y mi trabajo hablan por mi y el otro año venimos con mucho más. Asumo las externalidades y ya. Ahora les pido un permiso: estoy de descanso. — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) December 18, 2019