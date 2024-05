Este viernes, el tenista serbio —número uno del mundo— le ganó al francés Corentin Mouter con parciales de 6-3 y 6-1 y clasificó a la ronda de treintaidosavos de final del Masters 1000 de Roma.

El juego para el máximo ganador de Grand Slams fue relativamente fácil, pero lo que marcó su actuación fue lo ocurrido una vez terminado el partido, pues se acercó al público a dar unos autógrafos y terminó con un golpe en su cabeza.

Según se aprecia en las imágenes que se viralizaron en las últimas horas, Djokovic se dirigió a una de las tribunas del escenario deportivo y miró hacia arriba para poner su firma en una libreta.

Uno de los espectadores, que estaba un poco más arriba del aficionado al que le estaban firmando el autógrafo, se acercó para lo mismo, pero al inclinarse provocó que una botella que cargaba en su maleta se saliera y le cayera directamente a Novak Djokovic en la cabeza.

Acá, el video del momento:

Al sentir el golpe, el tenista serbio llevó sus manos a la cabeza y se agachó para protegerse, por lo que una persona de seguridad que estaba junto a él lo ayudó inmediatamente.

Durante varios segundos, ‘Nole’ estuvo acurrucado y personal médico llegó al sitio para socorrerlo. Con gestos de dolor, el deportista se levantó y se dirigió hacia los camerinos aun tomándose su cabeza.

Por ahora se desconoce el estado de salud del tenista, por lo que se espera un pronunciamiento oficial que explique si podrá continuar participando en el torneo de Roma.

Acá, otro video de lo ocurrido:

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK

— Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 10, 2024