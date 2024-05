Este jueves 9 de mayo, Fluminense derrotó de visitante 0-1 a Colo-Colo por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores y puso en aprietos al conjunto chileno en sus deseos de clasificar a la ronda de octavos de final.

La prensa chilena analizó el compromiso con cierta molestia, al punto que en un programa de televisión del canal ESPN se presentó un cruce entre el periodista Francisco Sagredo y el exfutbolista, Jorge Valdivia —más conocido como ‘Mago’ Valdivia—.

“Fluminense se arratonó, pero yo lo veo desde otro punto de vista: Colo-Colo lo presionó, Colo-Colo lo obligó y lo forzó al error a Fluminense. La presión alta surtió efecto todo el partido”, aseguró el exjugador.

El comunicador no estuvo de acuerdo con eso y le insinuó que de nada servía eso si no marcaban gol.

“Este equipo no fue capaz de hacerle goles a Alianza Lima, que no es el campeón de Copa Libertadores, y hoy sometió, dominó, presionó, controló al campeón de América, y perdió igual. Claramente yo creo que hay un problema con este equipo. Colo-Colo va a pelear la clasificación, pero no tiene gol”, señaló Sagredo.