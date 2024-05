La inesperada salida del entrenador venezolano del club ‘Escarlata’ sigue teniendo gran repercusión, principalmente por el poco tiempo que duró en el cargo (ni 4 meses) y por lo que habría detrás de su desvinculación.

Y es que, según circuló en diferentes medios deportivos, Farías no tenía una buena relación con el plantel. Así lo dio a conocer hace unos días el periodista Julián Céspedes en Win Sports, donde aseguró que un jugador del equipo le contó la discordia que había en el grupo con el DT.

Sin embargo, en varias entrevistas el mismo Farías ha negado que esa situación y ha señalado que su salida se debe simplemente a que no cumplió los objetivos planteados desde la directiva.

¿Qué pasó entre César Farías con ‘Pacho’ Vélez?

Esto lo reafirmó este jueves 2 de mayo en ESPN, donde tuvo un cruce con el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez.

“Usted me está difamando desde hace días. No es cierto, y discúlpeme que lo tenga que desmentir categóricamente, pero la verdad que me quedo sorprendido de todas las cosas que usted ha dicho de mí”, señaló el entrenador con tono molesto.

Al escuchar esto, Vélez lució confundido e inmediatamente le preguntó: “¿Qué cosas?”.

Acá, el video del momento:

@Pachovelez10 chismosa de peluquería, por fin alguien puso en su sitio a la porquería de Pancho Vélez pic.twitter.com/WCimSfLVKP — Geiner (@Geiner_1924) May 3, 2024

Farías no se guardó nada e hizo un corto resumen de todo lo que se dijo sobre su salida del club vallecaucano.

“Que me peleé, que le pegué a un entrenador, que le pegué a una señora… cualquier cantidad de cosas. Imagínese si César Farías le hubiese pegado a alguien acá, el escándalo que se hubiese armado de verdad. Decir que tenía mala relación con los jugadores, eso no es verdad. Pero le puedo decir que, si yo hiciera caso a las cosas que dicen de mí…”, comentó el técnico en dicha entrevista con ESPN.

Pero allí no quedó todo, pues también aseguró que un colaborador de Vélez fue quien le llevó presuntas falsas informaciones.

“Hay un señor que se pone apellido de ropa, que es el que le lleva la información a usted… ¿Entonces yo tengo que creer eso? No, yo no puedo creer en chismes de peluquería. Yo respeto y lo respeto a usted, le he tenido consideración porque es mayor que yo, pero merezco respeto y me está difamando. Esto es una cadena internacional y me siento afectado moralmente porque tengo hijos e hijas”, concluyó el venezolano.

