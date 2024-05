Por: Gol Caracol

A días de debutar en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, César Camargo analizó lo que fue su grupo y el posible regreso de Yeison Guzmán de cara a lo que será este tramo de la temporada. Sumado a eso, el presidente del Tolima dio detalles tácticos del equipo.

No obstante, en lo primero que el dirigente ‘pijao’ enfatizó fue en la presencia del cuadro ‘albiazul’ en las finales, hecho que no le generó mucha tranquilidad por la manera en que se metió a la ‘fiesta’ de los ocho: “Sí me gusto mi grupo, la verdad es que cualquier grupo me gustaba”.

“Lo único que sí, es que el único que no quería que estuviera con nosotros era Millonarios, no nos sentíamos cómodos después de todas las versiones que hubo con relación a la influencia de la Dimayor con ellos, pero, a diferencia del grupo B, cualquiera que nos hubiera tocado estábamos contentos, tranquilos y listos para hacer nuestro trabajo”, agregó César Camargo en charla con ‘la voz del pueblo 920 a. m.’.

Cabe destacar que el grupo de Deportes Tolima en las finales del fútbol colombiano es el B, junto a Independiente Santa Fe, Once Caldas y La Equidad.

Tratando otros temas importantes sobre la actualidad del equipo, el presidente de Tolima analizó el posible regreso de una de las grandes figuras, que se ha ausentado varios partidos por lesión: “Lo de Yeison Guzmán es una verdad a medias que volvió a recaer. Él está en su proceso de recuperación, muy cerca de regresar, es un tema de días y no es que se haya vuelto resentir, simplemente que está en su proceso y es un tema de días”.

“Hemos hablado con el departamento médico y estamos atentos a que en cualquier momento esté listo para volver a la competencia. Sí es difícil que arranque el domingo, pero tal vez para el próximo partido esté listo. Lo que sí queremos es un jugador que esté en todos los partidos de las finales, no solamente en el primero y tengamos ahí sí un problema de una vuelta atrás”, agregó Camargo.

