De Yuberjen Martínez era uno de los deportistas que más se tenía ilusión en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que luego de su medalla de plata que consiguió en Río, se esperaba que destacara aún más y se hiciera con la presea de oro.

Sin embargo, por una polémica decisión arbitral esas chances se fueron y desde entonces el deportista ha estado enfocado 100 % en su llegada a los Juegos Olímpicos de París.

No obstante, las cosas no han salido como se han planeado, al punto de que su participación en la cita está peligrando debido a que en los Juegos Panamericanos cayó de forma sorpresiva y por eso no alcanzó a asegurar su cupo al campeonato que se va a llevar a cabo en París a partir de julio.

Por eso mismo, al representante del departamento de Antioquia solo le queda una última oportunidad, la cual piensa aprovechar al máximo para no quedarse sin su anhelado cupo.

Qué le queda a Yuberjen Martínez para llegar a los Juegos Olímpicos

Ahora, la última oportunidad que le queda al boxeador es el Clasificatorio Mundial de boxeo que se llevará a cabo del 23 de mayo al 3 de junio en la ciudad de Bangkok, Tailandia, un campeonato al que Colombia va a llevar a varios representantes que aún sueñan con estar en la ‘Ciudad de la luz’.

Con esta competencia en la mente, Martínez le confesó a Pulzo que se siente bien y que está confiado con que pueda conseguir su clasificación en dicho campeonato: “La preparación está dura porque estamos en una etapa de acumulación y la verdad está bastante fuerte porque la competencia lo amerita, pero bueno. Afortunadamente vamos bien, sin ninguna lesión y nada, concentrado en lo que será la competencia“.

Además, agregó: “Estamos haciendo todo lo posible para ir por un cupo hacia París y nada, esperamos que con la ayuda de Dios logremos ese cupo”.

Finalmente, Martínez aseguró que lo que pasó en los Panamericanos no lo afecta, sino que simplemente aprendió de sus errores y ahora espera hacer las cosas mejor para no quedarse fuera de los Olímpicos.

“Yo pienso que siempre salir marcando el primer punto y ganando el primer asalto es algo fundamental en estas competencias y ese es un punto muy bueno al cual le estamos trabajando muy fuerte”, concluyó Martínez.

De esta manera, si logra la clasificación en Tailandia, estos serían los terceros juegos del colombiano, por lo que se convertiría de inmediato en uno de los candidatos para conseguir medalla para la delegación nacional.

