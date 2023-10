Angie Valdés, boxeadora colombiana que se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de avanzar las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, vivió un emotivo momento con los medios de comunicación tras su victoria ante la venezolana Krisandy Ríos. Angie no pudo contener al llanto al recordar a su recién fallecida madre.

“Primero que todo, gracias a Dios y también le dedico esto a mi mamá, que soñaba con esto”, fueron sus primeras palabras luego de su victoria en cuartos de final de la categoría 60 kilogramos en el boxeo femenino de los Panamericanos.

Sobre su contrincante destacó: “Es una rival fuerte, buena, gracias a Dios pude manejar la pelea y ganar”. Los jueces decidieron que el combate se había definido a favor de la atlanticense con el marcador de 3-1.

Sobre su motivación para la pelea, comentó: “Mi motivación es mi madre, que no está y que soñó con esto, mi familia, mis entrenadores que sin ellos no hubiera llegado aquí donde estoy, que son los que me entrenan día a día. A mi otro entrenador que es el regional, uno es mi padre, al doctor Pedro Acosta que también me ayuda muchísimo, al Comité la Federación, a todos los entes, que nos ayudan para estar en estos eventos así como estamos”.

Al ser interrogada por su mamá, Angie rompió en llanto y se abrazó con uno de sus entrenadores. Después de ello, dijo: “Todos los días que hablaba con ella por celular, cuando la vi, siempre me decía que iba a llegar a este evento tan importante, que iba a ir a los Olímpicosy que iba a cerrar la cuadra, cosas así”.

Angie Valdés ya se aseguró como mínimo una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Este jueves disputará las semifinales y, de ganar, tendrá garantizada al menos la medalla de plata. Con Angie, ya son 28 los deportistas colombianos que se han clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024.

