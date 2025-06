Una publicación de Eduardo Luis en su cuenta de Instagram en contra de Rodrigo Holgado desató una polémica en sus redes sociales. El narrador y conductor de un programa de Win Sports dijo que “la foto sonriente” del jugador, al irse hasta Malasia en un momento crucial para América, le “incomodó”.

“Yo no soy hincha, pero me pongo en la piel de los hinchas y me pregunto qué sintieron al ver a su goleador se fue para la selección, sabiendo que Ramos también se iba, que él sí nació en Perú y es una cosa totalmente diferente”, dijo Eduardo Luis.

(Vea también: Tito Puccetti quiso mostrar su magia al aire y terminó pidiendo ARL: susto en Win Sports)

El narrador fundamentó sus razones en que América es el equipo que le paga el sueldo y que a Holgado le faltó “sentido de pertenencia” con el club, teniendo en cuenta que se juega una instancia definitiva en los próximos días. Estas fueron las palabras de Eduardo Luis:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduardo Luis Lopez (@eduardoluisfut)

El video del periodista deportivo provocó muchísimos comentarios y entre ellos apareció el de Pablo Sabbag, delantero colombiano que fue convocado a la selección de Siria y él decidió ir.

“Edu te comento esta porque me pasó algo parecido. Para mí el problema está en que el torneo colombiano tiene que parar. No puede ser que uno como jugador tenga que escoger entre representar a su selección o al equipo donde está jugando. Ir a la selección, sea cual sea, es una felicidad impresionante y una oportunidad increíble que muy pocos jugadores llegan a tener. Representar a un país es un sentimiento inigualable”, escribió el jugador muy amablemente.

Pero el que no fue tan amable fue Rodrigo Holgado. Contrario a lo que muchos jugadores hacen de guardar silencio y aguantarse las críticas, el delantero le respondió a Eduardo Luis con los taches arriba.

Lee También

“…buen comentario Pablo, pasa que no le conviene hablar de la liga a él no tiene 🥚 , solo le sirve hablar mal del jugador y tratar de tirarle al América, es periodista y existen estos mala leche , aparte de eso nunca jugó al futbol no sabe lo que se siente [SIC]”, escribió. Así fue:

🙈🙊😱 La respuesta de Rodrigo Holgado, delantero de @AmericadeCali a Pablo Sabbag, ex Deportivo Cali que se encuentra en Corea, a la publicación de Eduardo Luis en Instagram sobre el tema de su ida a la Selección de Malasia 🇲🇾 🤔 ¿Qué piensan? Para mí, todo es respetable. pic.twitter.com/FIzo9QTTQG — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) June 4, 2025

Este no es un hecho que solo vivan los clubes colombianos. De hecho, la Selección Colombia, y más específicamente el técnico Néstor Lorenzo, está siendo muy criticado por citar a Luis Javier Suárez para estos dos partidos de las Eliminatorias. El delantero es la estrella de Almería, que en los próximos días jugará la fase definitiva para definir el ascenso a la Primera División de la Liga de España. Por su convocatoría, Suárez se perderá dos partidos claves y eso ha molestado muchísimo a los aficionados y a la prensa española, pues, con el mismo argumento de Eduardo Luis, dicen que no deberían haber llamado a un jugador que está en una instancia definitiva en la liga local.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.