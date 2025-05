Este miércoles 28 de mayo se disputó la jornada 17 de la actual edición del Giro de Italia. La fracción fue de alta montaña y contó con un recorrido de 155 kilómetros entre las localidades de San Michele all’Adige y Bormio.

En total, hubo un desnivel positivo acumulado de 3.915 metros y tres puertos de montaña puntuables, destacando el mítico Passo del Mortirolo.

El ganador del día fue el líder de la competencia Isaac del Toro, quien entró solitario en meta después de un ataque fulminante en el último kilómetro del final.

Acá, el momento de la llegada:

