El Giro de Italia ya está por terminar su segunda semana y las aspiraciones de que un colombiano se vista de rosa cada vez se alejan más, pues el mejor ubicado en la clasificación general es Egan Bernal y ya está a más de 3 minutos del líder, Isaac del Toro.

De hecho, aunque todo pintaba bien para los deportistas nacionales, en la mañana de este sábado hubo una muy mala noticia y es que a uno le tocó retirarse porque en la noche no se sintió bien y le tocó irse para el hospital: Brandon Rivera.

En un principio, Ineos solamente publicó que el deportista colombiano no se sintió bien en la noche y por eso no iba a tomar partida de la etapa número 14, asegurando que ya estaba bajo los cuidados del equipo médico, pero sin ahondar en más detalles.

Unfortunately Brandon Rivera has become unwell overnight and will be unable to take the start in today’s #GirodItalia stage.

He is under the care of our medical team and we wish him a speedy recovery 🙏👊 pic.twitter.com/6tUU6t3tQI

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 24, 2025