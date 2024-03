Para nadie es un secreto que Yuberjen Martínez es uno de los atletas que más emociones le ha dado a Colombia durante los últimos años, sobre todo cuando ganó la medalla de plata de la categoría minimosca de boxeo en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Actualmente, y a sus 32 años, está buscando un cupo en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se convertirían en las terceras olimpiadas en las que participa. Pero mientras trata de obtener su lugar en la cita deportiva, el colombiano dio a conocer el caso que vivió con el Ministerio del Deporte hace un tiempo y que terminó con el retiro del apoyo económico que le brindaban.

Así lo contó este viernes 29 de marzo en Caracol Radio, donde explicó que todo fue ocasionado por su intención de pasar del boxeo amateur al profesional.

“Yo tuve varios problemas tanto en la parte técnica como con el Ministerio del Deporte porque me suspendieron el apoyo económico durante 8 meses. El profesor Rafael Iznaga se llenó de envidia y rabia y mandó una carta al Ministerio del Deporte diciendo que yo ya no pertenecía al boxeo amateur sabiendo que había hablado con él y le había dicho que estaba listo para representar a Colombia”, mencionó Yuberjen Martínez en la cadena radial.

Pese a que el boxeador se mostró dispuesto a seguir en el equipo nacional, todo parece indicar que el seleccionador lo apartó y esto provocó que le quitaran el apoyo que le estaban dando.

“Tuvimos como nuestra diferencia [con Iznaga] y decidieron sacarme del programa así porque sí. Siendo yo el deportista que más logros le he dado a Colombia en resultados. Incluso estuvo la ministra María Isabel Urrutia en esos momentos y dijo que me iba a dar todo el apoyo, pero me pareció raro que en octubre de 2022 me sacaron del apoyo”, agregó el peleador en la misma emisora.

Al parecer, fueron 8 meses en los que no recibió ningún tipo de apoyo, pero ahora hace parte de otro programa con el que intenta recuperar algo de ese dinero que no le dieron.

“Yo estoy recibiendo gracias a Dios el apoyo económico, pero fueron 8 meses que se perdieron del apoyo económico por parte del Ministerio del Deporte. De momento esa platica se perdió y he estado tratando de hablar con el presidente del Comité Olímpico para ver qué se puede hacer y me han dicho que es muy difícil. Estoy trabajando como embajador para ver si se recupera ese dinero que se perdió”, relató el deportista en el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio.

Según explicó Martínez, el programa en el que se encuentra actualmente y en el que le están dando apoyo está relacionado con inspirar a jóvenes que quieran iniciar en el deporte para que lo tomen como ejemplo.

